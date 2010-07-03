Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

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Вашингтон был готов нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но передумал проводить эту операцию, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, власти США были готовы атаковать Иран на трех разных объектах в ответ на уничтожение Тегераном американского разведывательного беспилотника. Однако узнав, что может погибнуть около 150 человек, решение было отменено.

"За 10 минут до удара я его остановил", – написал Трамп в своем Twitter.

Также американский лидер сообщил, что вечером 20 июня США ввели новые односторонние санкции в отношении Ирана. О каких именно ограничительных мерах идет речь, он не уточнил.

Накануне иранские военные сбили американский беспилотник. По данным Корпуса стражей исламской революции, дрон сбили у входа в Персидский залив после нарушения воздушного пространства. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что это произошло в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.

13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что инцидент в Оманском заливе демонстрирует угрозу Ирана для всего мира. В США не исключили, что после происшествия возможны и новые нападения на танкеры.

