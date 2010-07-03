США опровергли информацию о сбитом Ираном беспилотнике

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США опровергли информацию о сбитом над территорией Ирана американском беспилотнике, сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам представителя ВС США, никакие американские летательные аппараты не участвовали в операциях в иранском воздушном пространстве в это время.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk.

Беспилотник якобы был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана после вторжения в воздушное пространство Ирана.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.

