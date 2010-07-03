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12:10

Помпео направил предупреждение Ирану

политика за рубежом

12:10

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Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный. Такое заявление в частном порядке сделал госсекретарь Майкл Помпео, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации.

"Что произойдет, если американцы погибнут? Это меняет все", – подчеркнул источник издания. При этом, говорится в публикации, в самой администрации США продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании.

Отношения двух государств обострились после 8 мая 2018 года, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Спустя ровно год президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения обязательств по двум пунктам соглашения.

6 мая США объявили, что направят авианосную группу в зону Центрального командования (туда входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка) в качестве сигнала Ирану. Пентагон объяснил это наличием "очевидных свидетельств" того, что Иран готовит возможную атаку на американские силы. Вашингтон рассматривает возможность разместить на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что инцидент в Оманском заливе демонстрирует угрозу Ирана для всего мира. В США не исключили, что после инцидента в Оманском заливе возможны и новые нападения на танкеры.

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