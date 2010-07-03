В Госдуме прокомментировали заявление Ирана по СВПД

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил заявление представителя Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди по поводу новых сокращений обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

По его словам, власти США хотят сохранить свои позиции, но многие страны с этим не согласны. Из-за отсутствия диалога, увеличивается недоверие.

Он отметил, что на сегодняшний день ядерное оружие является способом защиты, а тот, у кого оно есть, более защищен.



"На Иран же постоянно оказывается давление – экономическое, санкционное, страна находится в глухой обороне, и сама выбирает для себя способы защиты от агрессии", – сказал Завальный в беседе с RT.

По его словам, действия Ирана по СВПД являются выбором страны, на которую постоянно оказывают давление.

"Мы скоро увидим, кому было нужно обвинить во всем иранскую сторону и усилить военное присутствие в регионе", – добавил Завальный.

Ранее Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств Ирана в рамках СВПД.

В мае Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.

