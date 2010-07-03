Иран пощадил американский самолет-разведчик

Рядом со сбитым иранскими силами беспилотником летел американский самолет-разведчик. ВС Ирана могли сбить и его, но не стали этого делать, заявил агентству Fars командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
По словам генерала, "в тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет" – Boeing P-8. На борту воздушного судна находились 35 человек, уточнил Хаджизаде. "Мы могли его сбить, но не стали этого делать", – подытожил иранский военный.
20 июня КСИР объявил об уничтожении американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk в провинции Хормозган на юге страны. В США опровергли информацию о сбитом беспилотнике, заверив, что никакие американские летательные аппараты не участвовали в операциях в иранском воздушном пространстве в это время. При этом, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп одобрил удары по Ирану после того, как был сбит беспилотник, но на этапе планирования отменил операцию.
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