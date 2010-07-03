СМИ узнали об одобрении Трампом ударов по Ирану

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Дональд Трамп одобрил удары по Ирану после того, как был сбит американский беспилотник, но на этапе планирования отменил операцию. Об этом пишет сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на американские издания.

Сотрудники администрации президента на условиях сохранения анонимности рассказали, что среди потенциальных целей были радиолокационная станция и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом.

В СМИ заявляют, что пока не ясно, с чем связано решение американского лидера: он либо передумал, либо столкнулся с трудностями логистического или стратегического характера.

Накануне иранские военные сбили американский беспилотник. По данным Корпуса стражей исламской революции, дрон сбили у входа в Персидский залив после нарушения воздушного пространства. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что это произошло в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.

13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что инцидент в Оманском заливе демонстрирует угрозу Ирана для всего мира. В США не исключили, что после инцидента в Оманском заливе возможны и новые нападения на танкеры.

