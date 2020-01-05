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В мире

21:47

Иран объявил о выходе из СВПД

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Ronald Zak/AP

Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

"Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", – отмечается в заявлении.

Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана. При этом руководство Ирана продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и рассмотрит возможность возвращения к своим обязательствам, если санкции в отношении страны будут сняты.

Как уточнил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, США должны понести наказание за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.

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