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Политика

15:14

СМИ сообщили о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

политика за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Zuma

В Йемене на прошлой неделе военными США была проведена операция против одного из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоля Резы Шахлая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как уточняется, операция завершилась провалом.

По данным издания, операция проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.

О проведении обеих операций Вашингтон хотел объявить одновременно, говорится в материале.

"Если бы мы убили его, мы бы похвастались этим в ту же ночь", – заявил изданию один из источников.

Как поясняет газета, администрация США считает Абдоля Резу Шахлая причастным к нападениям на американских военных в Ираке.
3 января Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.

5 января Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.

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