Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право, говорится на сайте министерства.

Так он прокомментировал гибель главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке. По мнению Лаврова, произошедшее заслуживает осуждения.

Он обратил внимание, что действия американских властей чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Российский министр отметил, что такие шаги ведут к новому витку эскалации в регионе.

Москва призвала Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене, подчеркнул он. Решать любые проблемы необходимо за столом переговоров, резюмировал Лавров.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта, с сожалением отнеслись и в МИД Турции. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

В Минобороны РФ считают шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, обратили внимание в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила схожую точку зрения. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что инцидент приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов.

Помпео сказал, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Дональд Трамп отметил, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США заключил, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.

Генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию по уничтожению провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.