Удар США по Багдаду усилит напряженность в регионе – Захарова

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Ракетный удар США по Багдаду станет причиной эскалации напряженности в регионе, а Вашингтон заинтересован в изменении расклада сил на Ближнем Востоке. Так сложившуюся в Ираке ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как передает ТАСС.

"За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе", – заявила представитель ведомства на личной странице в Facebook.

По словам Захаровой, эскалация конфликта "ударит по миллионам людей". Политик подчеркнула, что других вариантов развития событий не видит.

Ранее в пятницу, 3 января, стало известно о нанесении войсками США ракетного удара по международному аэропорту в Багдаде (Ирак). В результате операции погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

