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В мире

08:46

В Совете Федерации прокомментировали гибель иранского генерала в Ираке

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что уничтожение командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КУДС) в Ираке Касема Сулеймани приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев за недавнее нападение на посольство США в Багдаде", – заявил Косачев.

Ранее стало известно, что генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию по уничтожению военнослужащего провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Как заявила спикер Палаты представителей конгресса США, убийство Касема Сулеймани является провокационным актом и может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих, дипломатов и любых других лиц.

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