Путин выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

Фото: AP/Office of the Iranian Supreme Leader

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил озабоченность в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке.

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", – говорится в сообщении Кремля.

В министерстве назвали подобные шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, передает RT.

В Минобороны подчеркнули, что генерал Касем Сулеймани был грамотным военным руководителем и имел заслуженный авторитет. Отмечается, что под его руководством было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам в Сирии и Ираке.

Генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию по уничтожению военнослужащего провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что произошедшее станет причиной эскалации напряженности в регионе, а Вашингтон заинтересован в изменении расклада сил на Ближнем Востоке. По мнению Захаровой, эскалация конфликта "ударит по миллионам людей".

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что это приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов.

МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации Сулеймани. Там отметили, что это дестабилизирует весь регион.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США полагает, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.