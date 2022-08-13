ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном – СМИ

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Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на проект документ.
По информации издания, предложение ЕС, выдвинутое при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с американскими чиновниками, не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.
Ранее представитель управления гражданской авиации исламской республики (САО) Миракбар Разави заявил, что Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Как уточняется, в документе закрепляется механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана.
19 июля Путин посетил с рабочим визитом Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
Также по мнению обозревателя американского издания National Interest Марка Эпископоса, поездка Владимира Путина в Тегеран стала для Запада "тревожным феноменом". По его словам, Китай и Иран явно поддерживают российское видение ситуации на Украине, несмотря на непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля и изолировать Россию.
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