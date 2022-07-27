Иран и Россия договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель управления гражданской авиации исламской республики (САО) Миракбар Разави заявил, что Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Об этом пишет агентство Mehr.
Как уточняется, в документе закрепляется механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана.
По словам Разави, страны также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.
19 июля Путин посетил с рабочим визитом Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
Также по мнению обозревателя американского издания National Interest Марка Эпископоса, поездка Владимира Путина в Тегеран стала для Запада "тревожным феноменом". По его словам, Китай и Иран явно поддерживают российское видение ситуации на Украине, несмотря на непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля и изолировать Россию.
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