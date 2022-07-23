В США заявили, что Путин обыграл Байдена по итогам поездок на Ближний Восток

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Поездки президентов России и США на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира, пишет американский журнал Foreign Policy.

Авторы публикации назвали Владимира Путина умелым игроком и отметили, что его визит в Иран подтверждает, что у РФ есть партнеры, заинтересованные в сотрудничестве.

Визит на Ближний Восток американского лидера Джо Байдена журналисты назвали безуспешным, поскольку основные страны Персидского залива дали понять президенту США, что не собираются отказываться от отношений с Россией и Китаем.

Также подчеркивается, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана следовать указаниям Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти.

"Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности", – говорится в публикации.

19 июля Путин посетил с рабочим визитом Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

Ранее директор британского Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что поездка российского лидера в Тегеран сулит неприятностями для Запада. По мнению аналитика, встреча президентов РФ, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.