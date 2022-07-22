В Британии опасаются неприятностей для Запада после поездки Путина в Тегеран

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Поездка Владимира Путина в Тегеран сулит неприятностями для Запада, заявил директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд. Аналитик считает, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.
"Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный <...> альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря – с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива. <...> Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана", – написал Алмонд в статье для Daily Mail.
Он также напомнил заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства. По мнению Алмонда, именно это стало своеобразным предупреждением для западных лидеров. Аналитик считает, что возможная возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.
19 июля Путин прилетел в Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
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