Песков рассказал о планах Путина совершить несколько визитов за рубеж осенью

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин осенью планирует нанести еще несколько рабочих визитов в зарубежные страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в настоящее время ведется подготовка к этим поездкам, при этом он не стал анонсировать конкретные направления.

"В совсем ближайшей [перспективе] – нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать", – приводит его слова ТАСС.

19 июля Путин посетил с визитом Тегеран. Там российский лидер провел серию встреч с иранскими властями и трехсторонние переговоры с участием Турции. С каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что решение о формате участия Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится в Индонезии в ноябре.