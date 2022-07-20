В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20

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Решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушков, передает РИА Новости.

"Приглашение есть. Мы ответили положительно", – сказал он, отвечая на вопрос, поедет ли на саммит Владимир Путин, а также будет ли данное участие очным.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится в Индонезии в ноябре. Некоторые страны Запада, включая Соединенные Штаты и Канаду, предлагали исключить Россию из G20, однако остальные государства – участники не согласились с этим.

7 и 8 июля на Бали состоялось заседание глав МИД G20. Как рассказала после мероприятия посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, на саммите выстроилась очередь на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По ее словам, речь идет о главах делегаций всех стран, кроме участниц G7. Таким образом, все члены "Большой двадцатки", которые не входят в "Большую семерку", готовы слушать и слышать позицию Москвы, считает Воробьева.