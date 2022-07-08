Лавров прокомментировал отказ Блинкена присутствовать на общем фото министров G20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена присутствовать на общем фото министров G20 из-за российской стороны.

По словам Лаврова, он не приглашал Блинкена фотографироваться.

"И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия", – приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает против попыток некоторых государств сорвать многосторонние форматы. По его словам, этого нельзя делать, кто бы что ни думал. При этом он отметил, что ценит позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

