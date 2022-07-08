Желая победы Киеву, Запад не дает Украине перейти к мирному процессу – Лавров

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Своим желанием победы Украине Запад не позволяет Киеву перейти к мирному процессу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, если Запад хочет победы Украины на поле боя, то говорить с ним не о чем.
Он добавил, что западные страны пытаются искусственно блокировать поставки зерна России в страны, которые его законтрактовали.
"Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава МИД подчеркнул необходимость того, чтобы Запад перестал блокировать поставки. Он отметил, что на совещании глав МИД G20 западным министрам задали нелицеприятные вопросы. Однако, добавил Лавров, ответов на них не последовало, так как их нет.
"Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, "двадцатка" и создавалась", – выразил мнение министр иностранных дел.
При этом Лавров поведал, что некоторые страны не поддержали выпады против России на встрече G20.
Ранее Владимир Путин заявил, что Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма, включая культуру отмены и повсеместные запреты. По его словам, народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего и стремятся к настоящему, содержательному суверенитету.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Специальная военная операция ведет к укреплению суверенитета РФ – Путин
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