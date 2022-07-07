Путин заявил, что Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма

Фото: kremlin.ru

Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма, включая культуру отмены и повсеместные запреты, заявил Владимир Путин.

"Реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего, стремятся не к формальному, декоративному, а к настоящему, содержательному суверенитету и просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными, да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", – сказал президент на встрече с руководством ГД и с лидерами фракций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. По его словам, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным.

Ситуация в отношениях между главами ряда государств обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

