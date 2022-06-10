Россия открыта к диалогу с Западом – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия открыта к диалогу с западными странами, однако отношения можно развивать только за счет взаимных усилий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Москва не намерена навязываться странам Запада ради восстановления отношений. При этом министр отметил, что Россия остается открытой для предложений, не противоречащих ее национальным интересам.

Также глава МИД РФ отметил, что если западные страны захотят предложить России возобновить отношения, то российская сторона серьезно подумает, нужно ли ей это. Лавров подчеркнул, что такой разговор станет возможным, только когда Запад переживет свою "остервенелость".

Отношения с Западом обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

