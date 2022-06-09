В Госдепе заявили, что США не планируют возобновлять диалог с РФ

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На данном этапе США не планируют возобновлять диалог с Россией по стратегической безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

Он подчеркнул, что Москве нужно использовать дипломатию, а не агрессию.

"После начала неспровоцированной и жестокой, агрессивной войны России против Украины мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что США в одностороннем порядке свернули диалог с РФ по теме вопросов информационной безопасности. По его словам, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что ему нельзя верить как при попытках выстраивания двусторонних отношений, так и при взаимодействии на международных площадках.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

