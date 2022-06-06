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Политика

09:55

Посол США назвал маловероятным примирение РФ и Штатов в ближайшем будущем

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

Полное примирение России и Соединенных Штатов невозможно в текущей ситуации, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Я не стал бы прогнозировать, что у России и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В теперешней обстановке этого не произойдет", – цитирует его ТАСС.

Дипломат выразил надежду на то, что государства все же придут к консенсусу и наступит момент для примирения.

При этом Салливан считает трагедией факт того, что РФ и США обсуждают только малую часть стоящих на повестке дня тем.

"Но на карту поставлены чрезвычайно серьезные принципы. И позицию США президент Байден обозначил очень четко: взаимодействия в обычном режиме с Россией не будет", – отметил политик.

Посол подчеркнул, что отношения двух государств находятся в самой низкой точке со времен холодной войны.

Он также назвал маловероятным возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям. По его словам, одно из первых решений Байдена на его посту было продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Продлевать его можно только один раз на пять лет, мы это уже сделали. В настоящее время мы переговоры не ведем. Мы проводили их в рамках дополнительных обсуждений в прошлом году, когда договор был продлен, но после 24 февраля эти переговоры не возобновлялись", – сообщил Салливан.

Ранее Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен. Он добавил, что контакт необходимо поддерживать.

Политик отметил необходимость функционирования посольств. По его словам, это абсолютный минимум.

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