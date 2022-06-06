Экономическая война Вашингтона против России уже срикошетила по самим США – МИД РФ

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"Принципиальность" США по отношению к властям Венесуэлы рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против РФ срикошетила по самим Соединенным Штатам. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики", – сказал Щетинин в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. По словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса, страна ожидает, что США начнут движение в сторону полной отмены санкций.

До этого в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.

Также сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают усилия России по защите мира в своем регионе. Глава Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине. При этом он добавил, что Киев стал колонией США и Европы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

