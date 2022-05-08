Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Венесуэле

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Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Каракасе впервые с момента появления общественного движения. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле.

В частности, в акции приняли участие российские соотечественники, семьи сотрудников посольств России, Белоруссии, Абхазии, представительств РФ, представители руководства венесуэльского МИД и других ведомств.

"По улицам венесуэльской столицы прошли больше 350 человек", - приводит заявление посольства ТАСС.

Как уточняется, в рамках празднования Дня Победы на ведущем канале страны покажут советские и российские фильмы о войне. Также состоится акция "Сад памяти".

Ранее сообщалось, что акцию "Бессмертный полк" провели 6 мая в Вифлееме. По центру города с портретами воинов Великой Отечественной войны прошла колонна жителей Палестины.

По словам организаторов, в шествии приняли участие несколько сотен человек. В основном это выходцы из смешанных семей. Они продолжают хранить память о своих предках, воевавших на полях Второй мировой.

