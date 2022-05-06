Шествие "Бессмертного полка" прошло в Вифлееме

Акцию "Бессмертный полк" провели 6 мая в Вифлееме. По центру города с портретами воинов Великой Отечественной войны прошла колонна жителей Палестины.

По словам организаторов, в шествии приняли участие несколько сотен человек. В основном это выходцы из смешанных семей. Они продолжают хранить память о своих предках, воевавших на полях Второй мировой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

