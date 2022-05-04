В Болгарии прошли митинги против военной помощи Украине

В 11 городах Болгарии прошли акции против оказания военной помощи Украине. Митинги состоялись накануне заседания правительства, на котором будет решаться вопрос о поставках вооружений Киеву.

В Софии сотни человек собрались на площади перед зданием Народного собрания. Они требовали, чтобы страна соблюдала нейтралитет – София должна наложить мораторий на отправку войск и оружия, а также на создание военных баз на территории страны. Митингующие считают, что единственная роль, которую может сыграть Болгария, – это стать посредником в урегулировании ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.