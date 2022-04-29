Власти Мюнхена приняли решение провести "Октоберфест" в 2022 году

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Крупнейший фестиваль пива "Октоберфест" пройдет осенью 2022 года на юге Германии, заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

"Я принял решение отдать распоряжение городской администрации провести "Октоберфест" 2022 года без (эпидемиологических. – Прим. ред.) правил и ограничений", – приводит ТАСС его слова.

Два года подряд фестиваль отменялся из-за пандемии коронавируса.

"Октоберфест" до пандемии посещали шесть миллионов человек ежегодно. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году.

Мероприятие переносится на 2023 год. Организаторы Park Live отметили, что при благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году.

