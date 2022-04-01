Фестиваль "Артдокфест" не состоится в РФ в 2022 году

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" не будет проводиться в России. Об этом сообщил президент фестиваля, продюсер и режиссер документального кино Виталий Манский в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

В пресс-службе фестиваля также подтвердили эту информацию. Там пояснили, что зрители, купившие билет на показ в кинозале, получат бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма. Для этого нужно будет заполнить специальную форму на сайте.

"Рассылка онлайн-билетов начнется с 4 апреля. Проверяйте папку спам и рассылки. Фильм будет доступен для просмотра 72 часа. В случае если правообладатель не дал согласия на онлайн-доступ, вам будет предложен на выбор другой фильм", – говорится в сообщении.

"Артдокфест" – фестиваль авторского документального кино, который был учрежден в 2007 году. В конкурсной программе принимают участие фильмы со всего мира, снятые на русском языке. Предпочтение отдается картинам, авторы которых ставят перед собой задачи в развитии документального кино, открывают новые формы и образы.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году. Мероприятие переносится на 2023 год. Организаторы Park Live отметили, что при благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году.

Фестиваль Park Live проводится в Москве с 2013 года. В 2020 и 2021 годах концерты не состоялись из-за пандемии коронавируса.

