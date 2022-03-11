Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину текущего года. Об этом сообщается на сайте дирекции мероприятия.
"Извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.
Ранее стало известно, что Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году. Организаторы киносмотра заявили, что не допустят россиян к участию до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована на условиях, удовлетворяющих ее народ.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: