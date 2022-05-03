В Приморье фермеру подкинули медвежонка. Малыша уже доставили в центр реабилитации диких животных.

Среди местных обитателей медвежонок самый маленький: работники центра кормят зверя из соски.

В центре реабилитации животное пробудет до тех пор, пока не подрастет и не окрепнет. После этого медведя выпустят в естественную среду обитания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.