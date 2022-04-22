Франция поставит Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR – СМИ

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Франция планирует направить на Украину 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France.

"Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта", – отметил он.

Макрон также рассказал о поставке на украинскую территорию противотанковых ракетных комплексов.

Ранее в российском МИД раскритиковали Евросоюз за накачивание Украины вооружениями. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Брюссель нарушает свои обязательства по недопущению поставок оружия в горячие точки, а также места, где оно может быть использовано против мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

