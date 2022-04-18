Макрон заявил, что не исключает дальнейших контактов с Путиным по Украине

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не исключает дальнейших контактов с Владимиром Путиным по Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 5.

Макрон уточнил, что в последние дни его диалог с президентом РФ стал менее интенсивным в связи с предвыборной кампанией.

"Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая – мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая – мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной", – отметил французский президент.

Также Макрон намерен во вторник, 19 апреля, созвониться с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом и некоторыми другими западными политиками, чтобы обсудить вероятные новые антироссийские ограничения.

"Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России", – заявил Макрон.

По словам президента Франции, он намерен "делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее".

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении поставок природного газа из РФ, Макрон отметил, что нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из РФ во Францию. Но президент также сообщил, что другие государства находятся в зависимости от этих поставок.

Ранее Макрон заявил, что считает нужным продолжать вести диалог с главой РФ. По его словам, это необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. Такой диалог Макрон назвал "своим долгом" как президента Франции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.