Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни собирается провести переговоры с президентами Украины и России, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2.

"Я снова в ближайшие дни проведу телефонные разговоры с президентом Зеленским и, если потребуется, с президентом Путиным", – отметил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что считает нужным продолжать вести диалог с главой РФ. По его словам, это необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. Такой диалог Макрон назвал "своим долгом" как президента Франции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.