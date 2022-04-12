Макрон не исключил возможности поездки в Киев в ближайшее время

17:06
Фото: AP Photo/Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приехать в Киев, если возникнет такая необходимость. Он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.
"Я поеду в Киев, когда такой визит принесет пользу. Возможно, уже скоро или, возможно, чуть позже", – цитирует его ТАСС.
Макрон отметил, что его задача заключается в содействии принятию полезных решений по урегулированию ситуации вокруг Украины, поэтому вероятность его визита будет зависеть от характера его гипотетических итогов.
Аналогичное заявление глава французского государства сделал накануне. Тогда он пояснил, что хотел бы, чтобы его визит был не просто посещением посольства, а привел бы к каким-то результатам, помог наладить диалог между Москвой и Киевом.
До этого Макрон заявлял о необходимости продолжать диалог с Владимиром Путиным. По его словам, это позволит построить новую архитектуру безопасности в Европе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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