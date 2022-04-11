Макрон заявил о готовности отправиться в Киев для урегулирования конфликта

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов отправиться в Киев или другой украинский город, если это поможет в урегулировании конфликта.

"Но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным", – сказал Макрон телеканалу BFM.

Он напомнил о своих визитах в Москву и Киев в начале февраля, после этого Украину посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Макрон также подчеркнул, что не переставал проводить телефонные переговоры с Зеленским и Путиным по просьбе украинского лидера.

Ранее Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. Такой диалог Макрон назвал "свои долгом" как главы Франции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

