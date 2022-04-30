Россия уже приняла решение по окончанию работы на МКС – Рогозин

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос "Дмитрий Рогозин заявил, что решение о прекращении работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, передает РИА Новости.

"Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", – заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы "Роскосмоса", соответствующие предложения направлены правительству и президенту.

Дмитрий Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. Такой срок регламентирован международными обязательствами.

Ранее сообщалось, что члены российского экипажа МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков активировали европейский манипулятор ERA. Запуск был произведен впервые.