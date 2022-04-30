Ракета "Ангара-1.2" впервые вывела военный спутник на орбиту

Легкая ракета "Ангара-1.2" успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщает министерство обороны России.

Пуск состоялся накануне вечером на космодроме Плесецк в Архангельской области.

"Космический аппарат <...> отделился от ракеты в 23:18 по московскому времени и в расчетное время выведен на целевую орбиту", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос – 2555". Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

С успешным запуском "Ангары-1.2" всех причастных в своем телеграм-канале поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он назвал ракету изящной и легкой. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что "Ангара" не подвела и успешно прошла испытания.

Ранее стало известно, что на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля планируется осуществлять первые пилотируемые полеты к Луне.

