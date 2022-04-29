Ракета "Ангара-1.2" со спутником в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк

Легкая ракета "Ангара-1.2" впервые с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России стартовала с космодрома Плесецк Архангельской области. Об этом сообщили в МО РФ, передает ТАСС.

Пуск состоялся в пятницу, 29 апреля, в 22:56 по московскому времени. Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.

В ведомстве уточнили, что в 22:58 "Ангара-1.2" была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

В начале апреля с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. После этого в расчетное время космический аппарат был выведен на орбиту, принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Ранее стало известно, что на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля планируется осуществлять первые пилотируемые полеты к Луне.