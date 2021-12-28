Минобороны запустило ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Космические войска ВКС РФ успешно запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт прошел в штатном режиме в понедельник, 27 декабря, в 22:00. Пуск произвели с установки площадки 35 космодрома Плесецк.
"Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", – рассказали в ведомстве.
Позднее от ракеты отделились I, II и III ступени. После произошел сброс головного обтекателя.
Предполагается, что блок "Персей" окажется на орбите в результате прохождения типовой девятичасовой трехимпульсной схемы. На разных этапах будут произведены четыре включения маршевого двигателя.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура в 16:10 по московскому времени. Спустя десять минут после этого произошло отделение орбитального блока с космическими аппаратами.
Позднее стало известно, что все спутники OneWeb были успешно выведены на орбиту.
С Байконура стартовала ракета "Союз" с 36 британскими спутниками
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