36 спутников OneWeb, запущенных с Восточного, успешно выведены на орбиту

Фото: космический центр "Южный"/"Роскосмос"

Все 36 британских телекоммуникационных аппаратов OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно выведены на орбиту Земли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Роскосмоса".

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", – говорится в сообщении.

Таким образом, число находящихся на орбите телекоммуникационных спутников OneWeb возросло до 358.

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный днем 14 октября. Этот пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29.