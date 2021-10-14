Ракета со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находятся 36 британских спутников OneWeb. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".

Ожидается, что выведение спутников на околоземную орбиту займет примерно четыре часа, оно пройдет в несколько этапов. Таким образом, число аппаратов OneWeb, используемых для интернет-соединения, вырастет до 358.

Нынешний пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29.

Как рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это последний для Восточного пуск ракеты, заправляемой дизелем, все последующие аппараты будут заправляться экологически безопасным нафтилом. Переход на новый вид топлива связан, в частности, с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения, единственного, ресурсы которого обладают подходящими для использования в ракетно-космической технике.

Предыдущие 34 спутника OneWeb были выведены на целевую орбиту 15 сентября. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", а также отделение аппаратов прошли штатно.

