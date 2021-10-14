Ракета со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Фото: roscosmos.ru
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находятся 36 британских спутников OneWeb. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".
Ожидается, что выведение спутников на околоземную орбиту займет примерно четыре часа, оно пройдет в несколько этапов. Таким образом, число аппаратов OneWeb, используемых для интернет-соединения, вырастет до 358.
Нынешний пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29.
Как рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это последний для Восточного пуск ракеты, заправляемой дизелем, все последующие аппараты будут заправляться экологически безопасным нафтилом. Переход на новый вид топлива связан, в частности, с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения, единственного, ресурсы которого обладают подходящими для использования в ракетно-космической технике.
Предыдущие 34 спутника OneWeb были выведены на целевую орбиту 15 сентября. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", а также отделение аппаратов прошли штатно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: