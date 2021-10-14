Первым жильцом модуля "Наука" на МКС стал космонавт Новицкий

Фото: roscosmos.ru
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает News.ru.
До этого космонавт жил в модуле "Звезда", однако он уступил свою каюту члену киноэкипажа – актрисе Юлии Пересильд.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. Его вывели на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". А 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС. В сентябре прошли работы по его интеграции в состав космической станции.
Между тем 5 октября с Байконура стартовал корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, которые отправились на МКС для съемок первого в истории фильма в космосе. Они проведут на орбите в сумме 12 дней, а уже 17 октября приземлятся в казахстанской степи.
На Земле уже интересуются судьбой скафандров Юлии Пересильд и Клима Шипенко
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