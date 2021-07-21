Ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала с Байконура

Фото: youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М". Трансляцию события ведет "Роскосмос".
Пуск состоялся в запланированное время – 17:58 по московскому времени.
Полет ракеты "Протон-М" после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту будет длиться 9,5 минуты.
Спустя 123 секунды после старта должна отделиться первая ступень. На 331-й секунде отделяется вторая, после – головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается "Наука".
На 580-й секунде третья ступень выведет модуль на эллиптическую орбиту, после чего включатся его системы и раскроются солнечные батареи. Длительность полета составит восемь дней. Ожидается, что стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" произойдет 29 июля в 16:26 мск.
По информации "Роскосмоса", отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", место которого на МКС займет модуль "Наука", должна произойти 23 июля.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году, а его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. Старт неоднократно переносился. Так, в 2017 году запуску помешал засор в топливной системе.
Новый российский модуль будет способствовать наращиванию технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он обеспечит возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.
Ранее стало известно, что Россия планирует отказаться от использования МКС и создать собственный орбитальный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой.
Сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.
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