В "Роскосмосе" рассказали о сроках запуска нового модуля "Наука" к МКС

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Дата запуска нового многофункционального лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) пока не определена, соответствующее решение будет принято по итогам заседания технического руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".

"Дата запуска МЛМ "Наука" будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия планирует отказаться от использования МКС и создать собственный орбитальный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой.

Сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.