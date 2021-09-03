Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали выход в открытый космос для проведения работ по интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" в состав Международной космической станции. Это следует из переговоров экипажа МКС и Центра управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте НАСА.

"Люк открыт, начинается время ВКД (внекорабельная деятельность. – Прим. ред.)", – сказал оператор ЦУП.

Первый в открытый космос с борта станции выйдет Дубров, за ним последует Новицкий.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что российские космонавты совершат два выхода в открытый космос в рамках проведения работ по интеграции МЛМ – 3 и 9 сентября.

Изначально внекорабельная деятельность космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва планировалась на 2 и 8 сентября. Однако, как уточнили в госкорпорации, она была перенесена по просьбе американских партнеров по программе МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур. 21 июля его вывели на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". А 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета.