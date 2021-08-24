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Российские космонавты выйдут в открытый космос 3 и 9 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Изначально внекорабельная деятельность космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва планировалась на 2 и 8 сентября. Однако, как уточнили в госкорпорации, она была перенесена по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции.

Основная цель выхода космонавтов в открытый космос – работы по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в составе МКС с последующей реализацией всех функциональных возможностей российского модуля.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур. 21 июля его вывели на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". А 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует отправить на МКС еще двух космических туристов. Они смогут отправиться на станцию на российском корабле "Союз" после 2023 года.