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Российские космонавты выйдут в открытый космос 3 и 9 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
Изначально внекорабельная деятельность космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва планировалась на 2 и 8 сентября. Однако, как уточнили в госкорпорации, она была перенесена по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции.
Основная цель выхода космонавтов в открытый космос – работы по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в составе МКС с последующей реализацией всех функциональных возможностей российского модуля.
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур. 21 июля его вывели на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". А 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует отправить на МКС еще двух космических туристов. Они смогут отправиться на станцию на российском корабле "Союз" после 2023 года.
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух туристов
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