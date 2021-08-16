Рогозин обещал привлечь частников к созданию российской базы на Луне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Специалистов негосударственного Астрономического научного центра (АНЦ) планируют привлечь к созданию российской базы на Луне. Об этом в своем телеграм-канале написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Обязательно привлечем их к созданию лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", – заявил Рогозин, посетив обсерваторию центра в Карачаево-Черкесии.
Глава "Роскосмоса" пояснил, что АНЦ – негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в России и за рубежом. Ее ресурсы могут оказаться полезны при строительстве на Луне обсерваторий для наблюдения за Вселенной в разных диапазонах волн.
Высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год. До 2035 года Россия и Китай планируют возвести Международную научную лунную станцию.
Ранее Дмитрий Рогозин предложил олигархам вложиться в развитие космической отрасли. Глава "Роскосмоса" заявил, что частному бизнесу нужно обратить внимание и на эту сферу. Предложение Рогозина поддержал Илон Маск, поаплодировав ему в комментариях.
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