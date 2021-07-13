Илон Маск поаплодировал Рогозину за призыв к миллиардерам

Фото: AP Photo/Britta Pedersen, Pool
Основатель компании SpaceX Илон Маск поаплодировал гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, который выразил надежду на то, что российские миллиардеры будут вкладываться в развитие космических технологий, передает RT.
Такой комментарий бизнесмен оставил под постом Рогозина в Twitter, где тот прокомментировал полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле.
"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", – написал глава "Роскосмоса".
11 июля космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты.
За время путешествия аппарат поднялся на высоту 86 километров. Там экипаж корабля из шести человек на несколько минут оказались в невесомости.
Следующим шагом Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорте Америка (штат Нью-Мексико), откуда и стартовал. Космолет приземлился в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 по Москве). Всего экипаж был в полете около часа.
В своем полете Ричард Брэнсон опередил другого миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Его старт в космос на первом пилотируемом корабле своей компании запланирован на 20 июля, а в путешествие бизнесмен возьмет младшего брата.
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